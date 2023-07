Strzelanina w Poznaniu. Są ofiary

- Było to około godz. 17 na ulicy Święty Marcin, przy hotelu. Doszło do użycia broni palnej. Mamy dwie ofiary - jeden mężczyzna nie żyje, a drugi z ranami postrzałowymi trafił do szpitala - przekazał Wirtualnej Polski rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.