Strzelanina na okupowanych terenach. Zaczęło się od alkoholu

Zaczął strzelać, bo się pokłócili

"W pewnym momencie doszło do kłótni, a 48-letni żołnierz Aleksander Steblin otworzył ogień z karabinu maszynowego do swoich kolegów. Łukaszenka i Kalinow zginęli na miejscu, Generalow został ranny. Żołnierzom udało się o własnych siłach zatrzymać Steblina, który otworzył ogień, a następnie przekazać go w ręce żandarmerii" - podaje Astra.