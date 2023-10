Wojna w Izraelu. "Wygląda na to, że decyzja zapadła"

- Strefa Gazy zostanie otoczona i zdobyta kwartał po kwartale. Izrael pójdzie tam po trupach - dosłownie i to Palestyńczyków (...) Mobilizacja 700 tys. żołnierzy oznacza przygotowanie do totalnej rozprawy z Hamasem i zajęcia Strefy Gazy. Z racji terenu zurbanizowanego zamieszkanego przez 2,1 mln mniej lub bardziej wrogiej w stosunku do Izraela ludności, oznaczać to będzie potrzebę zaangażowania ponad 350 tysięcznych sił do ataku, a potem kontroli terenu. Reszta to wsparcie i zabezpieczenie innych kierunków. Zbliża się rzeź. Hamas nikogo nie obchodzi, ale straty IDF będą z pewnością odczuwalne, a ludności cywilnej: przerażające - napisał Jarosław Wolski na Twitterze (obecnie platforma X).