Strażacy z OSP jadą wesprzeć WOŚP i Jurka Owsiaka

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Łódzkim organizują w środę wspólny wyjazd druhów z całej Polski pod siedzibę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcą wesprzeć Jurka Owsiaka w trudnych chwilach i prosić, żeby nie rezygnował z funkcji prezesa fundacji. - Każda jednostka powinna mieć dobrego dowódcę. Dlatego nie chcemy, żeby Jurek Owsiak odchodził - mówią strażacy.

Co prawda Państwowa Straż Pożarna nie wspierała w tym roku WOŚP , bo jak pisaliśmy - była do tego z niechęcana przez zwierzchników , jednak nieco inaczej jest ze strażakami z OSP. Postanowili zorganizować akcję pod nazwą "Alarmowy koncert" i przyjechać w wozach bojowych w środę 23 stycznia pod siedzibę fundacji WOŚP.

"Bez wątpienia tragedia, która rozegrała się podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez wyjątku wstrząsnęła wszystkimi. Nie możemy jednak zapomnieć, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to także pomoc niesiona od prawie 30 lat! Jako strażacy znamy się na niesieniu bezinteresownej pomocy jak nikt inny, ale wiemy, że żadna akcja ratunkowa nie byłaby skuteczna bez dobrego i doświadczonego dowódcy. Strażacy z Orkiestrą grają do końca świata i jeden dzień dłużej" - napisali strażacy na stronie organizowanego przez nich wydarzenia.

- To nie jest akcja polityczna. Uważamy, że strażacy nie powinni angażować się w politykę. Jednak OSP związana jest z WOŚP od samego początku. Naszym zdaniem każda jednostka powinna mieć dobrego dowódcę. Dlatego nie chcemy, żeby Jurek Owsiak zrezygnował. Mamy przygotowany list otwarty, który zostanie odczytany pod siedzibą fundacji - powiedział Wirtualnej Polsce Piotr Makowski, członek zarządu OSP Aleksandrów Łódzki. Strażak podkreśla, że wszyscy druhowie biorą dobrowolnie udział w tej akcji.

Strażacy-ochotnicy spotkają się na placu przed OSP Warszawa Białołęka przy ul. Ostródzkiej 172 w Warszawie. Stamtąd kolumna czerwonych wozów przejedzie pod siedzibę fundacji, gdzie zostanie zagrany "Alarmowy Koncert" za pomocą sygnałów dźwiękowych wozów. Ma tam dotrzeć około godz. 12.00. Odczytany zostanie też list do Jurka Owsiaka. Strażacy liczą, że uda się porozmawiać z Owsiakiem i przekonać go do zmiany decyzji. W akcji ma wziąć udział około 40-45 wozów bojowych oraz strażacy z całej Polski, którzy przyjadą swoimi prywatnymi samochodami.