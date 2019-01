O. Ludwik Wiśniewski na pogrzebie Pawła Adamowicza: "Trzeba skończyć z nienawiścią!"

Jestem przekonany, że Paweł chce, abym wypowiedział następujące słowa: trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innym - mówił podczas uroczystości pogrzebowych ojciec Ludwik Wiśniewski. Otrzymał brawa.

Jak podkreślił o. Wiśniewski, "Gdańsk słusznie nazywa się miastem wolności i solidarności". - Maryjo, która królujesz w tym Mariackim Kościele, Maryjo, kiedy z krzyża zdjęto Jezusa wzięłaś go w swoje ramiona i przytuliłaś do serca. Prosimy cię dzisiaj, weź w swoje ramiona Pawła, przytul go do serca i zaprowadź do domu Ojcu. Prosimy cię, przytul do swojego serca tych najbliższych Pawłowi i tych wszystkich, których ugodziła ta niezrozumiała śmierć - mówił dominikanin.