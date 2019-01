Pogrzeb Pawła Adamowicza. Hall: "Nienawiść, która go zabiła, wzbudzano i podsycano"

Przyjaciel śp. prezydenta Pawła Adamowicza Aleksander Hall w mocnych słowach odniósł się do mediów publicznych. Mówił o "podsycaniu nienawiści" wobec zmarłego prezydenta Gdańska.

- Tę nienawiść, która zabiła Pawła, wzbudzano i podsycano, dyskwalifikując go moralnie, przypisując mu niskie intencje i nieuczciwość. Tak przedstawiały go tzw. media publiczne - mówił Hall podczas wystąpienia w kościele na uroczystościach pogrzebowych.

I zwrócił się do władz PiS. - Apeluję do tych, którzy mają wpływ na nasze życie, do rządzących, aby zerwali z tymi praktykami. Wyciągnijmy wnioski z tej okropnej lekcji. Niech nigdy się nie powtórzy taka tragedia, która spotkała Pawła i jego rodzinę, która żałobą okryła Gdańsk, ale także całą Polskę - mówił polityk.