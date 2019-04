Strajk nauczycieli 2019. PO złożyła wniosek o wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej

Szef klubu Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann złożył w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN Anny Zalewskiej. Tym samym potwierdziły się informacje Wirtualnej Polski. – Niech Zalewska spakuje tornister i usiądzie w oślej ławce – mówili na konferencji prasowej politycy PO.

– Nie ma efektu rozmów z nauczycielami. Ale nie tylko. Okazuje się bowiem, że minister Zalewska jest zupełnie niepotrzebna w tym rządzie. Nie była w stanie wytłumaczyć Polakom sytuacji, do której doprowadziła – stwierdził Sławomir Neumann w Sejmie.

Jak przekonywał szef klubu PO, "to Zalewska odpowiedzialna jest za chaos w oświacie, za strajk nauczycieli, za niedogodności dla dzieci i rodziców".

– Dlatego składamy wniosek o wotum nieufności wobec szefowej MEN. Jej nie należy się dziś Bruksela, jej należy się spakowanie tornistra i przejście do oślej ławki. Żeby mogła patrzeć na to, co zniszczyła w polskiej oświacie – powiedział Neumann.