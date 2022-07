Status związku: "to skomplikowane". Rosja wciąż chce rządzić w Azji Centralnej

- Na liście jest oczywiście Białoruś, choć jest to wybór wyłącznie jednego człowieka, czyli Alaksandra Łukaszenki. Dla niego to droga do utrzymania się u władzy. Z zupełnie innych powodów prorosyjskość jest wyborem Armenii, która znajduje się w klinczu i w zasadzie nie ma wyjścia. Prorosyjskość jest dla niej sposobem na obronę przed Azerbejdżanem i drogą do tego, by konflikt w Górskim Karabachu się nie rozlewał - tłumaczy ekspertka.