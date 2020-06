Stanisław Żółtek - program wyborczy na wybory 2020

Przedwyborcze sondaże nie dają Stanisławowi Żółtkowi praktycznie żadnego poparcia, ale jest on jedną z najbardziej wyrazistych kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. Po debatach organizowanych przez TVP to właśnie on zyskiwał największą popularność. Wszystko za sprawą haseł wyborczych, jakie Żółtek przekazywał przed kamerami.

Wybory 2020. Stanisław Żółtek zasłynął hasłem "menelowe plus"

- Jakieś 500 plus, kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze - powiedział w czasie debaty prezydenckiej Stanisław Żółtek.