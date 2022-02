Stan wyjątkowy w Polsce? Terlecki: Być może będą potrzebne nadzwyczajne środki

- Przewiduje się, że nawet do miliona osób może przybyć do Polski, to realne. Poza tym niektóre obiekty są już zajęte przez wojsko. Lotnisko w Jasionce i tamtejsza hala konferencyjna są zajęte przez Amerykanów i Amerykanie też przemieszczają się dalej, na wschód województwa podkarpackiego - powiedział w niedzielę Terlecki w rozmowie z "Dziennikiem Polskim".