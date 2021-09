Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Andrzej Duda zdradził kulisy swojej decyzji

W tym kontekście nawiązał do zachowań niektórych polityków opozycji. - Stąpajmy twardo po ziemi, żeby nie było tam możliwości urządzania jakiejś politycznej hucpy, jakichś happeningów, przeszkadzających funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom w wykonywaniu ich obowiązków. To nie jest przecież wyłącznie kwestia naszego "widzimisię", ale to jest także kwestia naszej odpowiedzialności za strzeżenie granicy Unii Europejskiej, a więc jest to także nasza odpowiedzialność przed europejskimi partnerami i to jest sprawa bardzo poważna - powiedział Andrzej Duda.