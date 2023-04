Stan Saakaszwilego pogarsza się. Matka przekazała informacje

Polityk wyjechał z kraju, a władze w Tbilisi wydały za nim list gończy. W kolejnych latach robił karierę polityczną w Ukrainie, gdzie był m.in. gubernatorem Odessy. W trakcie wyborów samorządowych w Gruzji w 2021 roku postanowił wrócić do kraju, by wesprzeć swoją dawną partię Zjednoczony Ruch Narodowy. Polityk został zatrzymany i trafił do aresztu śledczego.