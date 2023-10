Środki z KPO. Posłanka KO tłumaczy się z obietnicy Donalda Tuska

- Naszym priorytetem jest odzyskanie dla Polaków środków europejskich, jak również przywrócenie praworządności. Nie ma żadnej wątpliwości, że będzie to jeden z pierwszych tematów, którymi się zajmiemy – powiedziała w programie powyborczym WP Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. – Przypomnę tylko, że my jesteśmy jeszcze opozycją, a to rząd PiS od ponad 800 dni nie uzyskał dla Polaków pieniędzy, które im się należały, czyli 260 mld zł. Pan Marek Jakubiak próbuje przerzucać odpowiedzialność na innych, w momencie, w którym to oni doprowadzili do sytuacji, w której nie mamy wartości praworządności, ani środków z KPO. To pokazuje czym jest PiS – tłumaczyła posłanka opozycji. - PiS rządził przez 8 lat. Przez te lata nie załatwił mnóstwa spraw dla Polaków. Doprowadził do sytuacji, w której niszczone jest wiele instytucji. I teraz są bezczelni, mówiąc, że ktoś czegoś nie załatwił w pierwszym dniu po wyborach, w momencie, w którym my jeszcze nie przejęliśmy władzy – dodała Katarzyna Lubnauer. Posłanka KO przyznała, że oczekuje od prezydenta Andrzeja Dudy, by wyznaczył przedstawiciela większości na fotel premiera. – Wtedy odzyskamy dla Polaków pieniądze z KPO – zapowiedziała.