Sprawy zbędne a może jednak najważniejsze? [OPINIA]

Nie chodzi bynajmniej o robienie dobrego wrażenia. W Afryce, na Bliskim i Środkowym Wschodzie czają się zagrożenia, takie jak niekontrolowane migracje oraz komórki terrorystyczne. Ale są też szanse. To źródło surowców niezbędnych w procesie transformacji energetycznej. Wreszcie są to potencjalnie bardzo chłonne rynki dla produktów zachodnich i miejsca do lokowania inwestycji. Globalne południe to również kraje wschodniej Azji. Indie, z którymi relacje mamy nawet nie tyle chłodne, ile żadne, oraz Indonezja i Indochiny - rosnące gospodarki o skali globalnej.