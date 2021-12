Sprawa Tomasza Komendy sukcesem człowieka Zbigniewa Ziobry? Brak dowodów

"Wyborcza" podaje, że prokurator Bartosz Biernat z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu miał wątpliwości, czy Tomasz Komenda jest rzeczywiście winny zbrodni, za którą trafił do więzienia. "Z akt sprawy nie wynika, by Biernat zrobił cokolwiek, żeby swoje wątpliwości zweryfikować" - wskazuje "Wyborcza".