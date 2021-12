Ziobro "ściga" Grodzkiego. Senatorowie podzieleni ws. immunitetu marszałka Senatu

Inną opinię w tej sprawie przedstawia wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, również reprezentująca demokratyczną większość. - Biorąc pod uwagę nie aspekt prawny, ale polityczny, to odradzałabym panu marszałkowi Grodzkiemu zrzekanie się immunitetu. Przecież minister Ziobro niczego tak nie pragnie, jak przykrycia swojej nieudolności i afery z inwigilowaniem polityków opozycji systemem Pegasus. Jest szkodnikiem, odnosi same porażki, dlatego zapewne chciałby, by służby jego rządu weszły o 6 rano do domu pana marszałka Grodzkiego, a materiały z zatrzymania trafiły do TVPiS. Przecież prokuraturze Ziobry nie chodzi o to, by cokolwiek wyjaśnić, ale żeby ciągle podgrzewać tę sprawę i pompować temat - mówi nam wicemarszałkini Senatu.