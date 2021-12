Opada kurz po bitwie o "lex TVN". Nieoficjalnie: premier sceptyczny wobec uruchamiania TK

Co na to prawnicy? - Gdyby TK wydał wyrok stwierdzający niekonstytucyjność przepisu o udziałach w medialnych spółkach, to choć byłby on skutecznym na przyszłość, w ustawie powstałaby luka, którą ustawodawca musiałby zapełnić. Wydaje się, że celem wniosku do TK byłoby wznowienie postępowania koncesyjnego - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z UW. Z kolei zdaniem Wojciecha Hermelińskiego, sędziego TK w stanie spoczynku, jeśli KRRiT (czy władza) ma jakieś zastrzeżenia do stacji TVN, to powinna korzystać ze zwykłych środków dyscyplinujących przewidzianych w ustawie o radiofonii i telewizji, a nie sięgać po nieproporcjonalny środek w postaci noweli ustawy, czy wykorzystywać do tego TK.