"Lex TVN". PiS chce wykorzystać Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej

Jednocześnie KRRiT wykonała osobliwy manewr: przyjęła uchwałę, która sprowadza się de facto do stwierdzenia, że… TVN Grupa Discovery narusza prawo. W stanowisku Rada zwraca się m.in. do premiera o zmiany w prawie dotyczące własności nadawców oraz domaga się wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Miałby on dotyczyć oceny przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji z Konstytucją.