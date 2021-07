NEWS WP: Trybunał Konstytucyjny wejdzie do gry w sprawie "Lex TVN"? PiS ma gotowy scenariusz

Rozmówca WP wyjaśnia: - Na uwagi Amerykanów zawsze odpowiadamy, że ograniczenia dotyczące kapitału zagranicznego istnieją w Polsce od 29 lat. W 1992 r. wprowadzono limit na poziomie 35 proc., po 11 latach zwiększono go do 49 proc. Z tego limitu wyłączono kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Amerykanie mieli tego świadomość. Problem w tym, że obecnie obowiązujące przepisy w Polsce można było różnie interpretować i je obchodzić. I my chcemy to zablokować. Jeśli nie ustawowo poprzez projekt Suskiego, to za pośrednictwem Trybunału Konstytucyjnego.