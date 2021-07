"Lex TVN": Zero ustępstw i sojusz z Kukiz’15. PiS lekceważy ostrzeżenia Amerykanów [ANALIZA]

Posłowie opozycji nie mieli wątpliwości, że cel jest zupełnie inny. - To jest trochę jak w mafii. Chodzi dzisiaj o uciszenie kluczowego świadka. Chcecie uciszyć wolność słowa w Polsce, bo to jest kluczowy świadek tego, co robicie - stwierdził Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. - To jest desperacja PiS-u, który już wie, że nie utrzyma władzy bez posiadania w swoich rękach mediów - dodała Beata Maciejewska z Lewicy. Posłowie podkreślali również, że projekt narusza też unijną zasadę swobodnego przepływu kapitału.