Adam Bodnar objął nową funkcję. Były RPO został dziekanem na znanej uczelni

Ostatni dzień Bodnara jako RPO. Pochwalił swoich współpracowników

Adam Bodnar przestał być Rzecznikiem Praw Obywatelskich 15 lipca 2021 roku. W tym szczególnym w jego karierze zawodowej dniu nawiązał do niezwykle istotnej roli pracowników biura RPO, których określił jako polskie "dobro narodowe". W ostatnich słowach w roli Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnar zaapelował również do Polaków o szacunek do pracy wykonywanej przez biuro RPO.