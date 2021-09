Koncesja dla TVN24. Zdecydowała "ogólna sytuacja Polski". KRRiT nabiera wody w usta

- Całe postępowanie, które próbuje zainicjować KRRiT, jest bezpośrednio wymierzone w grupę TVN. Próbuje się zmusić spółkę do zmiany struktury właścicielskiej, do sprzedaży udziałów przez Discovery. Gdyby się to nie udało, zawsze pozostaje możliwość odebrania koncesji. I niewykluczone, że takie rozwiązanie jest planowane – stwierdził w rozmowie z WP dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. - To działanie wyłącznie polityczne, które nie ma żadnej podstawy prawnej. Krajowa Rada próbuje w tym momencie nadinterpretować przepisy ustawy - przekonuje ekspert.