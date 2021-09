KRRiT stawia warunki koncesyjne. Eksperci są zgodni. "To nie leży w jej gestii"

Jak podkreśla dr Grzegorzewski, mowa o TK w uchwale ma być "straszakiem". - A co najgorsze, jest to straszak realny. Wiemy doskonale, że Trybunał Konstytucyjny - przynajmniej częściowo - nie jest prawidłowo obsadzony. Jest to organ podporządkowany władzy politycznej, w związku z czym cokolwiek do niego trafi, będzie zrealizowane po myśli władzy. W przypadku sporów interpretacyjnych co do nadania koncesji TK może więc stanowić pewnego rodzaju furtkę, aby przepchnąć zaproponowane rozwiązania - przekonuje medioznawca.