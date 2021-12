Kwaśniewski i Komorowski chwalą Dudę za weto "lex TVN". Zaskakujące słowa byłych prezydentów

Jak twierdzi były prezydent, "odesłanie ustawy do Trybunału Julii Przyłębskiej byłoby dla Andrzeja Dudy tym samym, co podpis, tylko że z opóźnieniem". - Wiadomo, jaki byłby efekt tego działania. Na to liczyli pewnie politycy PiS. Są zawiedzeni, ale chyba dziś hamują emocje, w sposób dyplomatyczny wyrażają swoje niezadowolenie z decyzji prezydenta Dudy - mówi Komorowski.