Duda wetuje "lex TVN". Rzeczniczka PiS reaguje: Jesteśmy zawiedzeni decyzją prezydenta

Pytana o to, czy prezydent dopuścił się zdrady wobec obozu władzy, Lichocka odparła, że patrzy na to inaczej. - Ja bym nie patrzyła na to w kategoriach zdrady, tylko raczej różnicy w podejściu do tego, co jest słuszne dla Rzeczypospolitej. Nie po raz pierwszy, właściwie po raz drugi, ja i pewnie część moich kolegów, bardzo poważnie w tej sprawie z panem prezydentem się różnimy - powiedziała Lichocka.