To nie koniec kłopotów TVN? Na koncesję nadal czeka TVN7

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ogłosił, że nie zgadza się na podpisanie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i kieruje ją do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. - To znaczy, że ją wetuję. Tym samym zamykam ten temat. Oddaję to Sejmowi z powrotem do rozważenia - oświadczył.