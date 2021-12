Ziobro zaskarżył do TK mechanizm warunkowości. "Niech sprawdzi jeszcze, czy św. Mikołaj istnieje"

"Gdy myślisz, że wyczerpano już wszystkie możliwości idiotycznych wniosków do TK, wtedy zawsze można liczyć na Ziobro i jego analfabetyzm prawniczy. Robi wszystko, by nad tą władzą nie było żadnej kontroli. Ale nawet jeśli zapadnie w tej sprawie orzeczenie, nikt w UE go nie uzna" - napisał Borys Budka, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.