Odwiesił sędziego Juszczyszyna. Teraz ma problem

Odwołany w trybie natychmiastowym

Sędzia Krygielski włączył sędziego Juszczyszyna do orzekania oraz przekazał mu dostępy do systemów informatycznych. Wkrótce potem, do sądu dotarła informacja, że sędzia Nawacki będzie prezesem przez kolejne cztery lata. Jeszcze tego samego dnia Nawacki uchylił rozporządzenie sędziego Krygielskiego. - Oznacza to, że wszystko wraca do stanu poprzedniego. Mamy dalej wykonywaną uchwałę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego - mówił Nawacki.