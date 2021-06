Sędzia Paweł Juszczyszyn pozwał prezes Sądu Najwyższego

Juszczyszyn w ramach ochrony swojego dobrego imienia i godności będzie się również domagał usunięcia ze strony internetowej Sądu Najwyższego uchwały ID SN w myśl której doszło do zawieszenia go w obowiązkach sędziego. Sędzia chce zakazania podawania jej do publicznej wiadomości w przyszłości.