Izba Dyscyplinarna pod ostrzałem "ziobrystów". To było oczko w głowie PiS i prezydenta

- To, że nie uchylono immunitetu pani sędzi, działa na jej niekorzyść. Z jednej strony Prokuratura Krajowa kładzie na stół jednoznaczny materiał dowodowy, ale to właśnie niezawisły sąd, przy rozprawie jawnej, powinien rozstrzygnąć tę kwestię. To interes pani sędzi, by nie było żadnych wątpliwości prawnych. Sąd jednak zadecydował inaczej i definitywnie tę sprawę zamknął. Nie potrafię tego zrozumieć - ubolewa polityk Solidarnej Polski, odnosząc się do rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej.