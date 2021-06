Zbigniew Ziobro skomentował decyzję Izby Dyscyplinarnej SN ws. sędzi Beaty Morawiec

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do poniedziałkowej decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która zdecydowała, by nie uchylać immunitetu sędzi Beaty Morawiec. Jeszcze we wtorek Prokuratura Krajowa nazwała tę decyzję "błędną".