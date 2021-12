Sędzia Juszczyszyn ponownie zawieszony

- Moja sprawa to nie jest sprawa, tylko sędziego Juszczyszyna. Tu w gruncie rzeczy idzie o prawa człowieka, w tym prawo do bezstronnego i niezależnego sądu. Chciałbym podkreślić, że to nie jest już kwestia sporu Polski z UE. Tegoroczne orzeczenia TSUE, którego jurysdykcję Polska uznaje od 1989 r., pokazują, że to nie jest dziś kwestia polityczna, ale podstawowych praw człowieka, które są w Polsce naruszane - powiedział.