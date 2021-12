Śledztwo ws. inwigilacji Ewy Wrzosek. Jest decyzja prokuratury

- Podczas przesłuchiwania mnie w sprawie przez prokuratora Marciniaka z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zobowiązał on mnie do przedłożenia do dalszych badań telefonu, na którym nastąpiło włamanie przy użyciu Pegasusa. Wstrzymałam się z tą decyzją tylko z uwagi na fakt, że postępowanie nie zostało wszczęte i nie został powołany biegły z zakresu informatyki, który miałby przeprowadzić te badania. Zakładałam, że tego rodzaju czynności w następnej kolejności zostaną podjęte - tłumaczyła prokurator Wrzosek.