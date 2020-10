Sprawa sędzi Morawiec. "To prywatna wendetta ministra sprawiedliwości"

Frąckowiak dodaje, że immunitet Morawiec już został złamany podczas przeszukania jej mieszkania. - To także prywatna wendetta ministra sprawiedliwości, który przegrał z sędzią Morawiec sprawę cywilną. To nie jest pierwszy raz gdy Zbigniew Ziobro , będący też prokuratorem generalnym wykorzystuje wpływy do załatwiania osobistych spraw. Wszyscy pamiętamy sprawę lekarzy, którzy mieli spowodować śmierć jego ojca czy sprawę doktora Garlickiego. Ci ludzie wygrali z Ziobrą po długich procesach - komentuje Frąckowiak.

Sprawa sędzi Morawiec. Bodnar: Sprawa dla Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W rozmowie z Wirtualną Polską, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapewnia, że sprawa sędzi Beaty Morawiec powinna trafić do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Bodnar zaznacza także, że doszło do nadużycia. Izba Dyscyplinarna wykorzystuje kompetencje, których pozbawił jej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

- Uchylenie immunitetu pozwala na wszczęcie postępowania karnego. To de facto odsunięcie od wykonywania zawodu. Teoretycznie, można by się odwoływać do innego składu Izby Dyscyplinarnej, ale to dalej ta sama Izba. Rozwiązaniem wartym rozważenia jest skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - komentuje Rzecznik Praw Obywatelskich.