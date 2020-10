Izba Dyscyplinarna SN. Wraca sprawa sędziego Igora Tulei

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy wydarzeń z grudnia 2017 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya rozpoznawał wówczas zażalenie posłów opozycji na umorzenie przez prokuratora postępowania ws. przeniesienia w grudniu 2016 r. obrad Sejmu do Sali Kolumnowej. Taką decyzję podjął wówczas Marszałek Sejmu w reakcji na okupację mównicy przez opozycję, protestującą przeciw - ich zdaniem - bezpodstawnemu wykluczeniu przez marszałka z obrad posła Michała Szczerby . W Sali Kolumnowej przegłosowano m.in. budżet państwa.

Prokuratura Krajowa się nie poddaje

Prokuratura Krajowa poinformowała, że zwróciła się do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o zgodę na pociągnięcie sędziego Igora Tulei do odpowiedzialności karnej (czyli o uchylenie jego immunitetu - bez czego sędzia nie może odpowiadać karnie). Powodem wniosku do Izby Dyscyplinarnej miało być nadużycie uprawnień przez sędziego, poprzez ujawnienie informacji osobie nieuprawnionej oraz naruszenie tajemnicy śledztwa.