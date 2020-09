ABW deportowała z Polski obywateli Tadżykistanu. Planowali zamach

Piąty członek grupy trafił w ręce śledczych pod koniec czerwca dzięki międzynarodowej współpracy służb kontrterrorystycznych. Mężczyzna wyjechał z Polski w grudniu 2019 r. ABW ustaliła wówczas, że planował on wyjazd do Syrii.

Śledczy dowiedzieli się jednocześnie, że grupa werbowała konwertytów na Islam do tego, by na terenie Polski przeprowadzali zamachy terrorystyczne. Służby podejrzewają związek Tadżyków z tzw. Państwem Islamskim.

ABW wnioskowało o powrót Tadżyków

Z informacji tvp.info wynika, że już na początku kwietnia tego roku szef ABW wnioskował do ministra spraw wewnętrznych, by wydał decyzję o zobowiązaniu pięciu Tadżyków do powrotu do kraju ojczystego i zakazie ich ponownego wjazdu na terytorium RP oraz innych państw strefy Schengen. Taką decyzję wydano miesiąc później.