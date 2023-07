Sprawa pani Joanny. Kowalczyk: ja bym na ten temat nie mówił

Minister Henryk Kowalczyk uważa, że sprawa bulwersującej interwencji policji wobec ciężarnej pani Joanny jest upolityczniana i zaatakował Donalda Tuska za plan organizacji "marszu miliona serc". - To jest obrzydliwe, dajmy temu spokój - powiedział. Dodał, że on sam sytuacji kobiety by na ten temat nie mówił. - Nie tak publicznie, jak to się dzieje w tej chwili - powiedział.