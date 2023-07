Awantura na antenie TVP Info. Ogórek: Wypraszam sobie

Kuriozalny był również koniec programu w wykonaniu Magdaleny Ogórek, która tym razem nie mogła powstrzymać się od osobistych wycieczek, które zabrzmiały co najmniej kuriozalnie. - Ja tylko przypomnę w ramach rekapitulacji, że to są polskie media i tu wszyscy z kulturą słuchamy i szanujemy to, co mówi druga strona i nie ma takich sytuacji, jaką zaproponowała na przykład Katarzyna Kolęda-Zaleska, ta sama redaktor, która do Tuska mówiła 'per profesorze', a gdy nie pasowały jej poglądy interlokutora, wyprosiła pana posła Jacka Żalka ze studia - skwitowała.