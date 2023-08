Ziobro odwołuje. Dyscyplinarka po sprawie Mariki

Marika M. skazana. Atak z nienawiści

Do zdarzenia z udziałem Mariki M. doszło 10 sierpnia 2020 r. w Poznaniu. Tego dnia w mieście miał się odbywać Marsz Równości. Marika wspólnie z innymi osobami usiłowała wyrwać kobiecie torbę w tęczowych barwach. Jak uzasadnił wyrok sąd "oskarżeni dążyli do zaboru i zniszczenia torby należącej do pokrzywdzonej z uwagi na swoje radykalne poglądy i nienawiść kierowaną w stosunku do określonej społeczności stanowiącej mniejszość seksualną, określaną mianem LGBT+. Cel ich działania opierał się na założeniu, by swoim zachowaniem dać wyraz nienawiści w stosunku do osób o odmiennej orientacji seksualnej, którą byli kierowani".