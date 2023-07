Ziobro grzmi po wyroku. "To skandal"

Atak na aktywistę Pro-Life. Ziobro o skandalu

- Okazuje się jednak, że zdaniem sędziów (...) tego rodzaju bandyckie zachowania w biały dzień w centrum Warszawy, wobec osoby z poglądami, której sprawca, jak i najwyraźniej sędziowie się nie zgadzali, może być bez konsekwencji realizowane i akt bandycki może być w ten sposób właśnie finalizowany. Tego rodzaju rozstrzygnięcie sądu I instancji jak i sądu II instancji, to nie jest stosowanie przez sądy prawa. To jest stosowanie poglądów politycznych czy partyjnych zamiast prawa. To nie jest rozstrzygnięcie, które jest aktem sprawiedliwości, to jest akt bezprawia w ich wykonaniu - powiedział Zbigniew Ziobro.