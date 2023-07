Pat w Trybunale Konstytucyjnym. Ziobro zabrał głos

Jak jednak zaznaczono w stanowisku Prokuratora Generalnego - podpisanym przez zastępcę Roberta Hernanda - we wniosku szefa rządu "nie wykazano jednoznacznie, że to właśnie zaskarżona regulacja jest źródłem przedstawionego problemu konstytucyjnego, czyli pozbawienia TK zdolności do sprawnego realizowania wszystkich funkcji i zadań wyznaczonych z mocy konstytucji".