Sprawa kopalni Turów. Ziobro chce odrzucenia zażalenia ekologów

"Minister Klimatu przedłużył kopalni koncesję na wydobycie węgla do 2044 r., co gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zagraniczni 'działacze' chcą to zablokować w sądzie, ale skutecznie przeciwstawiają się temu polscy prokuratorzy, kierujący się prawem i interesem państwa" - podkreślił.