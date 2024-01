Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Nowy głos eksperta: wyrok można wykonać

W czwartek marszałek Hołownia ogłosił, że odwołanie Kamińskiego od decyzji o wygaszeniu mu mandatu nie zostało rozpatrzone, co oznacza, że "nie powinien on pełnić żadnych funkcji i obowiązków". - Na najbliższym posiedzeniu legitymacja poselska Mariusza Kamińskiego nie będzie działać, a do budynku będzie mógł wejść jak każdy gość, który chce odwiedzić teren parlamentu - przekazał Hołownia. Jednocześnie zaznaczył, że status Macieja Wąsika jest dla niego "niejasny".