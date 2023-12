Kamiński i Wąsik jeszcze odwlekają więzienie. Gdyby źle poszło, pomoże prezydent

Ostatecznie obaj politycy musieli decyzję przyjąć do wiadomości, bo ich pełnomocnicy złożyli odwołanie do Sądu Najwyższego. 29 grudnia protest wobec uchylenia mandatów wpłynął do SN, który odtąd ma siedem dni na rozpatrzenie sprawy. - Do momentu, w którym Sąd Najwyższy nie rozstrzygnie tej kwestii, politycy nie są pozbawieni mandatu. Wyrok wobec nich nie może być skierowany do wykonania - przekazał nam mec. Michał Zuchmantowicz.