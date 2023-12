Walczą o każdy dzień na wolności. Sprawa w rękach pracowników sekretariatu Sejmu

To komentarz do najnowszych doniesień w sprawie skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W środę ich adwokat skierował do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście wniosek o umorzenie postępowania wykonującego wyrok. Oprócz argumentu o ułaskawieniu (informowaliśmy, że według większości prawników to nie zadziała), obrońca skazanych polityków poprosił sąd "o odmowę wszczęcia postępowania do momentu publikacji w Monitorze Polskim postanowienia Marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu posła".