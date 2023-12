Ile brakuje, by ministrowie Kamiński i Wąsik trafili do więzienia?

To komentarz do szeregu wypowiedzi i wpisów w mediach społecznościowych adwokata i zarazem posła Romana Giertycha, występującego w roli pełnomocnika osoby uznanej za pokrzywdzoną. W czwartek poseł KO poinformował, że złożył do sądu wniosek o zatrzymanie polityków i doprowadzenie do aresztu. Odwołuje się do wydanego w środę prawomocnego wyroku. "Mariusz K. i Maciej W. idą do więzienia" - przesądza Giertych.