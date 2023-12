Trafią do więzienia? Była minister ostrzega przed "żenującą sceną"

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogą być więźniami politycznymi - tak twierdzi prezydent Andrzej Duda. Nie zgadza się z prawomocnym wyrokiem sądu i podtrzymuje swój akt łaski sprzed 8 lat. - Uważam, że on ma rację. Prawnicy chcieliby mieć władzę nad prezydentem, a myśmy dali to uprawnienie nie z tego świata, bo władzę nad swoim życiem, jednemu człowiekowi. Wszyscy się zgadzamy, ze to prerogatywa prezydenta nieograniczona - komentowała w programie "Newsroom WP" Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Prezydent ma prawo wydać ten osąd w sprawie każdego człowieka i go wydał. Prezydent ma szereg możliwości. W przypadku Kamińskiego i Wąsika pamiętam tę sprawę. Po co znowu ta żenująca scena? Duda pojedzie do więzienia i będą musieli ich wypuścić, bo znowu im wręczy ułaskawienie. Kamiński ma w ręku decyzję o ułaskawieniu. Nie da się obudować ograniczeniami prawa prezydenta do ułaskawienia - dodała.

