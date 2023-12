Kamiński o wyroku: nie uznajemy go

- Ten wyrok, którego nie uznajemy i uważamy, że nie ma podstaw do wygaszania nam mandatów jest to wyrok godny pogardy, wpisujący się politycznie w to, co dzieje się w tej chwili w naszym kraju, w polityczne oczekiwania symbolicznie nazwanej koalicji 13 grudnia. Nie przyjmujemy tego wyroku do wiadomości, nie jest to dla nas wyrok - dodał.