Polska policja nadal bez nowego szefa. "Pewniak" odpadł na ostatniej prostej

Jeszcze w poniedziałek, były szef małopolskiej policji Mariusz Dąbek przechodził badania lekarskie. A we wtorek, najpóźniej w środę miał być ogłoszony jako nowy komendant główny policji. Jak informowało Radio Zet, 52-letni emerytowany policjant miał do tej pory orzeczoną lekarsko pełną niezdolność do służby. Żeby przyspieszyć procedurę powołania, miał zostać cywilnym komendantem głównym. I przez jakiś czas miał być jedynie pełniącym obowiązki.