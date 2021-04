Sprawa Juszczyszyna. Apel ponad 40 sędziów

Ponad czterdziestu olsztyńskich sędziów podpisało się pod apelem o przywrócenie Pawła Juszczyszyna do orzekania. Pismo w tej sprawie wpłynęło we wtorek do tamtejszego Sądu Rejonowego. Sygnatariusze domagają się reakcji ze strony prezesa Macieja Nawackiego.

